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Fenerbahçe'de üç yıldız futbolcu maç kadrosuna alınmadı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Fraport Tav Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Açıklanan kamp kadrosunda Joao Pedro, Luan Peres ve Enner Valencia yer almadı.

Antalyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda dört futbolcu kadroda yer almıyor. Joao Pedro, Luan Peres ve Enner Valencia, Antalya'da forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan Nazım Sangare de maç kadrosunda yer almıyor.

Fenerbahçe'de üç yıldız maç kadrosuna alınmadı

ARDA GÜLER KADRODA

Sakatlığını atlatan genç yıldız Arda Güler ise kafileye dahil edildi. 17 yaşındaki genç yetenek, Süper Lig'de son maçına 12 Kasım'daki Giresunspor mücadelesinde çıkmıştı.

LİDERLİK MÜCADELESİ

Sarı-Lacivertliler, 3 Ocak Salı günü saat 20.00'de Antalyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe maçı kazanması halinde yeniden liderliğe oturacak.

Fenerbahçe'nin paylaştığı kamp kadrosu:

Fenerbahçe'de üç yıldız maç kadrosuna alınmadı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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