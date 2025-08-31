Fenerbahçe'de transferler üst üste! Şimdi de Asensio

Fenerbahçe'de transferler üst üste! Şimdi de Asensio
Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio'yu transfer etmek için ikna etti. Sarı-lacivertlilerin bu transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşan Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'in yıldızı Marco Asensio için harekete geçti.

ASENSIO İKNA EDİLDİ

Fransız basınında yer alan haberlere gçre; Fenerbahçe, PSG forması giyen İspanyol oyuncu Marco Asensio'yu transferde ikna etti. Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki oyuncuyu 14 milyon euro karşılığında transfer edeceği ve transferi kısa süre içerisinde tamamlayacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen deneyimli oyuncu, 21 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

