Fenerbahçe'de transferler üst üste! Şimdi de Asensio

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşan Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'in yıldızı Marco Asensio için harekete geçti.

ASENSIO İKNA EDİLDİ

Fransız basınında yer alan haberlere gçre; Fenerbahçe, PSG forması giyen İspanyol oyuncu Marco Asensio'yu transferde ikna etti. Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki oyuncuyu 14 milyon euro karşılığında transfer edeceği ve transferi kısa süre içerisinde tamamlayacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen deneyimli oyuncu, 21 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.