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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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