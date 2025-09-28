Fenerbahçe'de Tedesco, Antalyaspor'a Karşı İlk 11'de Değişiklik Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Dinamo Zagreb maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Dinamo Zagreb müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Sebastian Szymanski ile Çağlar Söyüncü'yü yedek soyundurdu.

40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Dinamo Zagreb maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca ile İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.

Antalyaspor karşısında kalede yine Ederson'u oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Marco Asensio forma giyerken, hücum hattında Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Tedesco, gol yollarında ise yine Youssef En-Nesyri'yi tercih etti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Fred, Mert Müldür, Levent Mercan, Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ise kulübede forma bekledi.

Fred yine yedek

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred Rodrigues, Antalyaspor müsabakasına da yedekler arasında başladı.

Sarı-lacivertli ekibe transfer olduğu 2023-2024 sezonundan itibaren takımın değişmezleri arasına giren 32 yaşındaki oyuncu, Dinamo Zagreb müsabakasının ardından Antalyaspor'a karşı da yedek soyundu.

Asensio yine orta alanda

Fenerbahçe'nin flaş transferi Marco Asensio, Dinamo Zagreb müsabakasında olduğu gibi Antalyaspor maçına da orta alanda başladı.

Kariyeri boyunca hücum aksiyonlarıyla ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, Dinamo Zagreb müsabakasında oyun kurucu pozisyonunda forma giymişti.

Teknik direktör Tedesco, Asensio'yu Antalyaspor maçında da aynı pozisyonda görevlendirdi.

Edson yetişmedi

Fenerbahçe'nin Meksikalı yeni transferi Edson Alvarez, Antalyaspor maçında kadroya alınmadı.

Milli takımında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Edson, takımla çalışmalara başlamıştı.

Tedesco, Edson'u Antalyaspor karşısında riske etmedi.

5 eksik

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran sakatlığı Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş hazır olmamaları nedeniyle kadroda yer almadı.

Yiğit Efe Demir ve Bartuğ Elmaz ise teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

Montella maçı takip etti

Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yerinde takip etti.

Montella karşılaşmayı Daniele Russo ve Hakan Balta ile izledi.

Güllü unutulmadı

Fenerbahçe Kulübü, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u unutmadı.

Karşılaşmadan önce Güllü'nün şarkıları statta çalınırken, taraftarlar şarkılara eşlik etti.