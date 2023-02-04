Fenerbahçe'de tarihi gün! Uğur Dündar'ın Yüksek Divan Kurulu'ndaki sözleri büyük alkış aldı
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Fenerbahçe'de şubat ayı olağan Yüksek Divan Kurulu, 10.30'da başladı. İlk olarak söz sahibi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin konuştu. Dündar'ın, "Fenerbahçe, bir ve bütün olduğunda 3 Temmuz'da ne yaptıysa ve o büyük gücünü tüm Türkiye'ye gösterdiyse bugünden itibaren de aynı gücü, aynı kararlılık ve birlik bütünlük içinde göstermelidir." ifadeleri sonrası salonda alkış tufanı koptu.
Fenerbahçe'de şubat ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Adana Demirspor- Fenerbahçe maçında yaşananların gündeme getirileceği toplantıda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın konuşması büyük alkış topladı.
Uğur Dündar yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bir ve bütün olduğunda 3 Temmuz'da ne yaptıysa ve o büyük gücünü tüm Türkiye'ye gösterdiyse bugünden itibaren de aynı gücü, aynı kararlılık ve birlik bütünlük içinde göstermelidir." dedi.
Dündar'ın açıklamalarının devamı şöyle:
"Dün kız kardeşimizi kaybettik. Destek mesajları atan herkese teşekkür ederim. Yaramıza tuz bastık ve bugün buraya geldik. Öbür yandan Perşembe akşamı Fenerbahçe'nin bir operasyona tutularak 3 puanının katledilmesi, her Fenerbahçeli gibi benim yüreğimde de isyan duyguları oluşturdu.
Bunun nedeni bana göre çok açık; 3 Temmuz'da, Fenerbahçe hangi nedenle kumpasa hedef olduysa, bu yıl da çeşitli girişimlerle puanlarımız gasp edilmeye başlandı. Çünkü Fenerbahçeli yürekten inanır ki; Fenerbahçe dendiğinde akla, cumhuriyet ve Atatürk gelir.
Bugün Başkanımız Ali Koç, tarihi bir konuşma yapacak. Uygulanan haksızlıkları hiç kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde görsellerle anlatacak. Fenerbahçe'ye karşı her türlü girişime rağmen hiçbir güç cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını engelleyemeyecek."