Fenerbahçe'de tarihi gün! Uğur Dündar'ın Yüksek Divan Kurulu'ndaki sözleri büyük alkış aldı

Fenerbahçe'de şubat ayı olağan Yüksek Divan Kurulu, 10.30'da başladı. İlk olarak söz sahibi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin konuştu. Dündar'ın, "Fenerbahçe, bir ve bütün olduğunda 3 Temmuz'da ne yaptıysa ve o büyük gücünü tüm Türkiye'ye gösterdiyse bugünden itibaren de aynı gücü, aynı kararlılık ve birlik bütünlük içinde göstermelidir." ifadeleri sonrası salonda alkış tufanı koptu.

Fenerbahçe'de şubat ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Adana Demirspor- Fenerbahçe maçında yaşananların gündeme getirileceği toplantıda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın konuşması büyük alkış topladı.

"FENERBAHÇE, 3 TEMMUZ'DA GÖSTERDİĞİ BİRLİĞİ GÖSTERMELİDİR"

Uğur Dündar yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bir ve bütün olduğunda 3 Temmuz'da ne yaptıysa ve o büyük gücünü tüm Türkiye'ye gösterdiyse bugünden itibaren de aynı gücü, aynı kararlılık ve birlik bütünlük içinde göstermelidir." dedi.

Dündar'ın açıklamalarının devamı şöyle:

"YÜREĞİMDE İSYAN DUYGULARI OLUŞTURDU"

"Dün kız kardeşimizi kaybettik. Destek mesajları atan herkese teşekkür ederim. Yaramıza tuz bastık ve bugün buraya geldik. Öbür yandan Perşembe akşamı Fenerbahçe'nin bir operasyona tutularak 3 puanının katledilmesi, her Fenerbahçeli gibi benim yüreğimde de isyan duyguları oluşturdu.

"PUANLARIMIZ GASP EDİLMEYE BAŞLANDI"

Bunun nedeni bana göre çok açık; 3 Temmuz'da, Fenerbahçe hangi nedenle kumpasa hedef olduysa, bu yıl da çeşitli girişimlerle puanlarımız gasp edilmeye başlandı. Çünkü Fenerbahçeli yürekten inanır ki; Fenerbahçe dendiğinde akla, cumhuriyet ve Atatürk gelir.

"HİÇBİR GÜÇ FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI ENGELLEYEMEYECEK"

Bugün Başkanımız Ali Koç, tarihi bir konuşma yapacak. Uygulanan haksızlıkları hiç kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde görsellerle anlatacak. Fenerbahçe'ye karşı her türlü girişime rağmen hiçbir güç cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını engelleyemeyecek."