Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız futbolcunun yeni adresi çok konuşulur

Fenerbahçe, sezon başında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından kiraladığı ve geçtiğimiz günlerde de bonservisini aldığı Armindo Bruma'yı Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya kiraladı. Lisansı çıkarılamayan ve beklenen performansı veremeyen 28 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.

Sarı - lacivertliler, yabancı sınırı nedeniyle TFF'ye bildirilen lisans listesine adını yazdıramadığı Portekizli futbolcunun bonservisini 4,25 milyon Euro'ya geçtiğimiz günlerde almıştı. Bu hamlenin ardından Bruma'nın Braga'ya kiralandığı belirtildi.

LİSANSI ÇIKARILMAMIŞTI

Sarı-lacivertli ekip, sezon başında Bruma'yı kadrosuna katarken, futbolcu Şampiyonlar Ligi Elemelerindeki Dinamo Kiev ve UEFA Avrupa Ligi Elemelerindeki Slovacko maçlarında forma giydi. Ligin ilk haftasında Ümraniyespor'a karşı 27 dakika sahada kalan Bruma'nın lisansı, kadro planlaması kapsamında daha sonra askıya alınmıştı.

BRUMA BRAGA'YA KİRALANIYOR

Sezon başı yapılan Bruma transferi hayal kırıklığı oluşturdu. Büyük ümitlerle alınan futbolcu, ligin ilk yarısında listeye dahil edilmedi ve forma giyemedi. Zorunlu satın alma opsiyonu da bu transfer döneminde kullanıldı. Maaş yükünden kurtulmak isteyen Sarı-lacivertli ekip Bruma'yı kiralık olarak Braga'ya gönderiyor. Fenerbahçe'nin kapısını çalan Portekiz ekibi kiralama konusunda anlaştı.

BONSERVİSİ ALINMIŞTI

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde ise Portekizli futbolcunun bonservisini PSV'den 4.250 milyon euro karşılığında satın almıştı. 28 yaşındaki futbolcunun, pazar günü Porto'ya gideceği ve sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi.