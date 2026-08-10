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Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat gelişmesi

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Fenerbahçe’de Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, sağlık kontrollerinden geçip çalışmalara başlamak üzere İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe'de Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, sağlık kontrollerinden geçip çalışmalara başlamak üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcu, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu İspanya LaLiga ekibi Real Batis'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki oyuncu, 23 resmi maça çıktı. Amrabat, sezonun bitmesiyle başlayan FIFA Dünya Kupası'nda da 3 maçta forma giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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