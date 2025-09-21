Fenerbahçe'de seçimi kaybeden Ali Koç, stattan alkışlarla ayrıldı

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'u bugün toplandı. Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleşen seçimde tüm oylar sayıldı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ BAŞKANI SADETTİN SARAN

Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı 257 oy farkla Sadettin Saran oldu. 7 yıllık Ali Koç dönemi böylece bitmiş oldu.

ARADAKİ FARK 257

Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de son buldu. Genel Kurul Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı. Sayımların ardından Mosturoğlu sonuçları açıklarken Sadettin Saran, 12 bin 325 oyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

ALİ KOÇ'TAN İLK SÖZLER

Seçimi kaybeden Ali Koç ise ilk açıklamasında dikkat çeken sözler kullandı. Koç ilk açıklamasında, "Başkanımız camiaya hayırlı uğurlu olsun. Az bir farkla Sadettin Bey kazandı. Seçimlerimizin sonuçları hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun" dedi.

STATTAN ALKIŞLARLA AYRILDI

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Ali Koç ve yönetim kurulu stattan ayrıldı. Koç ve ekibi stattan ayrılırken alkışlarla uğurlandı.