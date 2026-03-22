Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi

Fenerbahçe Kulübünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan törene, Başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.

"BAŞKAN OLARAK İLK BAYRAMIM"

Taraftarlarına bayram mesajı yollayan Saran, "Çok değerli Fenerbahçe ailem. Bayramın bize getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu burada sizlerle paylaşıyor olmak benim için çok keyifli. Başkan olarak ilk bayramım sizlerle. Duygulandım. Bayramınız mübarek olsun. Nice sağlıklı, huzurlu bayramlar inşallah hepimize." dedi.

"DAHA FAZLA KUPALAR ALACAĞIZ''

Tüm branşlardaki hedeflerinin kupa olduğunu açıklayan Saran, "Tüm takımlarımız sezonun bu kritik döneminde hedefleri doğrultusunda azimle mücadele ediyorlar. İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız. Bunu da sizlerin desteğiyle yapacağız." ifadelerini kullandı.

''4 NİSAN'DA BİLGİLER VERECEĞİZ''

Fenerbahçe'de sezon sonunda seçip olup olmayacağı merak edilirken, Sadettin Saran bu konuda 4 Nisan'da yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısına da dikkat çekerek, "4 Nisan'da Yüksek Divan Kurulu'nda size detaylı bilgiler vereceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Benim sevgili, değerli Fenerbahçe ailem. İyi ki varsınız, sizleri seviyorum." yorumunda bulundu.