Fenerbahçe'de Samsunspor karşısında 10 eksik

Fenerbahçe'nin, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile salı günü oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 10 futbolcu maç kadrosunda yer almadı.

  • Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosunda 10 futbolcu eksik.
  • Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı için 19 kişilik kamp kadrosu belirlendi.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, müsabakanın oynanacağı Adana'ya hareket etti.

FENERBAHÇE'DE 10 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde kafilede yer alan futbolcular da belli oldu. Afrika Uluslar Kupası'ndaki mücadelelerine devam eden Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene ile sakatlıkları süren Edson Alvarez, İrfan Can Eğribayat Archie Brown, Nelson Semedo ve Anderson Talisca, cezalı olan Fred, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadroya dahil edilmedi. Yeni transfer Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ise kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin 19 kişilik Samsunspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran."

Yorumlar

Arif İnanç:

Yaa artık kabak tadı verdi futbol.

