Fenerbahçe'de sakatlanan Osayi-Samuel, Trabzonspor ve Sivasspor maçlarını kaçıracak

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi-Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrası Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Osayi-Samuel'in Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü ve Demir Grup Sivasspor ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 24 Mayıs Çarşamba günü yapılacak maçları kaçıracağı belirtildi.