Nelson Semedo'nun sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun RAMS Başakşehir maçındaki sakatlığının ardından yapılan MR görüntülemesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün deplasmanda oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

