Fenerbahçe'de neler oluyor? Takım Ankara'da kargo bölümünden dışarı çıkarıldı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe, havayoluyla Ankara'ya geldi.

KARGO BÖLÜMÜNDEN ÇIKTILAR

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe, olası tepkilerden kaçınmak için Esenboğa Havalimanı kargo bölümünden çıkış yaptı.

TARAFTARLAR TAKIMI GÖREMEDİ

Kargo bölümünden havalimanını terk eden Fenerbahçe kafilesini alandaki taraftarlar göremezken, kalacağı otelde Sarı-lacivertli takım tezahüratlarla karşılandı. Kafilenin otele yerleşmesinin ardından taraftarlar otelin önünden olaysız bir şekilde ayrıldı.