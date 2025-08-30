Fenerbahçe'de neler oluyor? Takım Ankara'da kargo bölümünden dışarı çıkarıldı

Fenerbahçe'de neler oluyor? Takım Ankara'da kargo bölümünden dışarı çıkarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya ulaştı. Kafilenin olası tepkilerden kaçınılması için havalimanının kargo bölümünden çıkması nedeniyle taraftarlar takımı göremedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe, havayoluyla Ankara'ya geldi.

KARGO BÖLÜMÜNDEN ÇIKTILAR

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe, olası tepkilerden kaçınmak için Esenboğa Havalimanı kargo bölümünden çıkış yaptı.

TARAFTARLAR TAKIMI GÖREMEDİ

Kargo bölümünden havalimanını terk eden Fenerbahçe kafilesini alandaki taraftarlar göremezken, kalacağı otelde Sarı-lacivertli takım tezahüratlarla karşılandı. Kafilenin otele yerleşmesinin ardından taraftarlar otelin önünden olaysız bir şekilde ayrıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında da kadro dışı

Barış Alper için o sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.