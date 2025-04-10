Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı

Merakla beklenen görüşme Beştepe'de başladı! İşte ilk kareler
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu
Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

Trump'ın geri adımı sonrası Avrupa Birliği'nden yeni karar

Fenerbahçe'de neler oluyor? İki kalecinin birden bileti kesildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Eğribayat ve Livakovic ile yollarını ayırma kararı aldı. Koç, kaleye iki yeni transfer yapmayı planlıyor. Galatasaray'ın da hedefinde olan Uğurcan Çakır ile görüşmeler devam ederken, Brezilyalı bir yıldızla da temas halinde olduğu belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı barışmadığı için ayrılmak isteyen Livakovic'i satış listesine koyan Ali Koç'un İrfan Can Eğribayat'la da yollarını ayırıp kaleye iki transfer yapacağı öğrenildi.

LIVAKOVIC AYRILMAK İSTİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, son haftalarda yedek kaldığı için takım içerisinde kriz çıkaran ve Mourinho'ya 'milli takım' serzenişinde bulunarak Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini söyleyen Livakovic'in bu isteği geri çevrilmedi. Başkan Ali Koç'un Hırvat oyuncuyu 10 milyon euroya bırakmaya hazır olduğu belirtilirken, sarı lacivertli yönetimin Galatasaray'ın gündeminde olan Alisson Becker ve Ederson'la flörtleştiği anlaşıldı.

LİSTEDE YILDIZ İSİMLER VAR

Hem Livakovic hem de İrfan Can Eğribayat'la yollarını ayırmayı kafasına koyan Ali Koç'un Becker ya da Ederson'dan birini İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenilirken, başkanın Becker veya Ederson haricinde Uğurcan Çakır'ı da transfer edeceği vurgulandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Fenerbahçe'de neler oluyor? İki kalecinin birden bileti kesildi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıØmer Cinar:

sanirsinki fenerbahce scout ekibi yok... Galatasaray kimi isterse ona yöneliyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.