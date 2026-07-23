Fenerbahçe'nin yeni transferi Larkin, Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Shane Larkin, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile Chobani Stadı'nda bir araya geldi. Buluşmada Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan da yer aldı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Shane Larkin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Yıldırım'ın Chobani Stadı'nda 33 yaşındaki milli basketbolcuyu ağırladığı belirtildi.
Buluşmada, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan'ın da yer aldığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Emre Doğan