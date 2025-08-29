Fenerbahçe'de kritik toplantı bitti! Teknik direktör için 4 aday var

Fenerbahçe'de kritik toplantı bitti! Teknik direktör için 4 aday var
Güncelleme:
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Sarı-lacivertlilerde yapılan görüşmelerin ardından teknik direktör adaylarının sayısı dörde indi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yönetim, acil durum ilan ederek bir toplantı gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerde gerçekleştirilen toplantıda yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda görüşmeler yapıldı.

Yapılan toplantı sonucunda Sarı-lacivertlilerde teknik direktör adaylarının sayısı dörde indi. Bu isimlerin Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, İsmail Kartal ve Roger Schmidt olduğu öğrenildi.

En yakın maçını pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un kısa süre içerisinde ekibiyle ortak bir fikre vararak takımının yeni teknik direktörünü seçmesi bekleniyor.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBabayaro:

Emre İsmail volkan he ...Ali Koç vizyonu

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjyhr4fnrry:

hepsi çöp

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAKAN TÜRK:

neden Aykut kocaman olasılıklar biri değil anlamış değil bu kadar düşman olmayın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

sorun teknikdrektör değil . Sorun sensin gs li başkan ali koç

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamet Demir:

İSİMLER KOMİK OLSA DA BİTECEK İSİM VOLKAN DEMİREL

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
