Fenerbahçe'de kritik toplantı bitti! Teknik direktör için 4 aday var

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yönetim, acil durum ilan ederek bir toplantı gerçekleştirdi.

GÜNDEM TEKNİK DİREKTÖR

Sarı-lacivertlilerde gerçekleştirilen toplantıda yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda görüşmeler yapıldı.

TAM 4 ADAY VAR

Yapılan toplantı sonucunda Sarı-lacivertlilerde teknik direktör adaylarının sayısı dörde indi. Bu isimlerin Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, İsmail Kartal ve Roger Schmidt olduğu öğrenildi.

ALİ KOÇ KARAR VERECEK

En yakın maçını pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un kısa süre içerisinde ekibiyle ortak bir fikre vararak takımının yeni teknik direktörünü seçmesi bekleniyor.