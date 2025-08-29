Fenerbahçe'de kritik toplantı bitti! Teknik direktör için 4 aday var
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Sarı-lacivertlilerde yapılan görüşmelerin ardından teknik direktör adaylarının sayısı dörde indi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yönetim, acil durum ilan ederek bir toplantı gerçekleştirdi.
GÜNDEM TEKNİK DİREKTÖR
Sarı-lacivertlilerde gerçekleştirilen toplantıda yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda görüşmeler yapıldı.
TAM 4 ADAY VAR
Yapılan toplantı sonucunda Sarı-lacivertlilerde teknik direktör adaylarının sayısı dörde indi. Bu isimlerin Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, İsmail Kartal ve Roger Schmidt olduğu öğrenildi.
ALİ KOÇ KARAR VERECEK
En yakın maçını pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un kısa süre içerisinde ekibiyle ortak bir fikre vararak takımının yeni teknik direktörünü seçmesi bekleniyor.