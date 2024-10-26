Fenerbahçe'de kalacak mı? İrfan Can Kahveci cephesinden açıklama var

Süper Lig devi Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci'nin temsilcisinden konuyla ilgili açıklama geldi.

"GÖRÜŞMEDİK, GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun 11'de çok fazla şans vermediği İrfan Can'ın temsilcisinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Radyospor'a konuşan William D'Avila, "Şu an itibarıyla hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız" dedi.