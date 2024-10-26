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Fenerbahçe'de kalacak mı? İrfan Can Kahveci cephesinden açıklama var

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İrfan Can Kahveci'nin temsilcisi William D'Avila, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcu hakkında konuştu. Şu an için herhangi bir gelişme olmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu henüz görüşmediklerini ifade etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci'nin temsilcisinden konuyla ilgili açıklama geldi.

"GÖRÜŞMEDİK, GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun 11'de çok fazla şans vermediği İrfan Can'ın temsilcisinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Radyospor'a konuşan William D'Avila, "Şu an itibarıyla hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız" dedi.

Fenerbahçe'de kalacak mı? İrfan Can Kahveci cephesinden açıklama var
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Futbol Spor

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