Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Güncelleme:
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan milli golcü Cenk Tosun'a sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig ekibi Kocaelispor, tecrübeli futbolcuyu renklerine katmak için harekete geçti.

  • Kocaelispor, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun için transfer görüşmeleri yapacak.
  • Cenk Tosun'un Kocaelispor'un teklifine olumlu baktığı belirtiliyor.
  • Transfer gerçekleşirse Cenk Tosun, sezonun ikinci yarısında Kocaelispor forması giyebilir.

Trendyol Süper Lig'de Domenico Tedesco yönetiminde son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, zirve yarışına yeniden ortak olurken kadro planlamasında da değişiklikler gündeme geldi.

Kadro dışı kalan Cenk Tosun için Süper Lig temsilcisi Kocaelispor'un transfer hamlesi dikkat çekti. Körfez ekibinin, 33 yaşındaki golcü için Fenerbahçe yönetimiyle kısa süre içinde masaya oturacağı öğrenildi.

KOCAELİSPOR'UN HEDEFİNDE CENK VAR

Kocaelispor'un, forvet hattında görev yapan Bruno Petkovic ve Serdar Dursun'dan beklediği verimi alamadığı, bu nedenle transfer listesine Cenk Tosun'u eklediği aktarıldı. Yönetim, devre arası transfer döneminde deneyimli golcüyü takıma kazandırmak istiyor.

CENK TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un da Kocaelispor'un teklifine sıcak baktığı öne sürüldü. Milli takıma geri dönme hedefi bulunan deneyimli futbolcunun, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya istekli olduğu belirtildi. Kocaelispor yönetimi, önümüzdeki günlerde hem Cenk Tosun hem de Fenerbahçe yönetimiyle resmi görüşmeler yapacak.

İKİNCİ YARI FORMA DEĞİŞTİREBİLİR

Sezonun ikinci yarısında yeni bir başlangıç yapmak isteyen Cenk Tosun'un, transfer görüşmeleri olumlu sonuçlanırsa Kocaelispor forması giymesi bekleniyor. Bu transfer, devre arası dönemin en dikkat çekici hamlelerinden biri olmaya aday.

