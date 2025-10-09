Fenerbahçe'de kadro dışı kalacak 2 isim ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de başkan seçilen Sadettin Saran, futbol takımıyla ilgili radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

2 İSİM KADRO DIŞI

Teknik direktör Domenico Tedesco ile devam etme kararı alan Sadettin Saran, Samandıra'ya neşter vuracak. Sadettin Saran'ın Tedesco ile yaptığı görüşmede takım içinde sorumsuzca hareketlerde bulunan isimleri öğrendiği ve bu isimleri yönetimiyle yapacağı görüşmenin ardından kadro dışı bırakacağı öğrenildi.

FRED VE MERT HAKAN

Öte yandan Fenerbahçe'de kadro dışı kalacak isimlerde ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde üçüncü sezonunu geçiren ve son haftalarda yedek kalmaktan mutsuz olan Fred ile son maçlarda kendisine gelen tepkiler sonrası takımıyla bağlarını koparan Sebastian Szymanski'nin kadro dışı kalacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin devre arasında orta saha bölgesine en az 2 transfer yapıp, bu isimlerle yollarını ayırmayı da planladığı aktarıldı.