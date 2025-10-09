Haberler

Fenerbahçe'de kadro dışı kalacak 2 isim ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalacak 2 isim ortaya çıktı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalacak 2 isim ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile devam etme kararı alan Sadettin Saran'ın, takım içinde sorumsuz davranışları olan oyuncuları kadro dışı bırakmayı düşündüğü öğrenildi. Bu isimlerin orta saha pozisyonunda görev yapan Fred ve Sebastian Szymanski'nin olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de başkan seçilen Sadettin Saran, futbol takımıyla ilgili radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

2 İSİM KADRO DIŞI

Teknik direktör Domenico Tedesco ile devam etme kararı alan Sadettin Saran, Samandıra'ya neşter vuracak. Sadettin Saran'ın Tedesco ile yaptığı görüşmede takım içinde sorumsuzca hareketlerde bulunan isimleri öğrendiği ve bu isimleri yönetimiyle yapacağı görüşmenin ardından kadro dışı bırakacağı öğrenildi.

FRED VE MERT HAKAN

Öte yandan Fenerbahçe'de kadro dışı kalacak isimlerde ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde üçüncü sezonunu geçiren ve son haftalarda yedek kalmaktan mutsuz olan Fred ile son maçlarda kendisine gelen tepkiler sonrası takımıyla bağlarını koparan Sebastian Szymanski'nin kadro dışı kalacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin devre arasında orta saha bölgesine en az 2 transfer yapıp, bu isimlerle yollarını ayırmayı da planladığı aktarıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Fred o takımın bel kemiği. Geçen sene birkaç ay sakat kaldı da takımın sırtı yerden kalkmadı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
