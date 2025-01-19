Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes başladı

Dünyanın beklediği haber geldi! İlk adım saat 17.00'de atılacak
Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü
Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta

Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde beklediğini bulamadı. Takımdan ayrılması gündemde olan 33 yaşındaki tecrübeli golcü için Trabzonspor'un devrede olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan 33 yaşındaki Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde süre almakta zorlanıyor. Tecrübeli golcü için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRABZONSPOR DEVREDE

Sözcü'nün haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ve A Milli Takım'dan eski öğrencisi Cenk Tosun'u istiyor. Tecrübeli teknik adam, Cenk'in bordo-mavililere önemli bir güç katacağını düşünüyor. 33 yaşındaki futbolcunun adı geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK ile anılmıştı.

FENERBAHÇE'DE SADECE 187 DAKİKA OYNADI

Fenerbahçe'de tenik direktör Jose Mourinho'nun fazla şans tanımadığı Cenk Tosun, bu sezon 10 maça çıkıp sadece 187 dakika sahada kalabildi. Cenk, bu karşılaşmalarda gol atamadı, yalnızca 1 asistlik skor katkısı verdi.

Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
img

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
img

Bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memurundan acı haber
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVedat Bulut:

Ja bu adam dzeko dan bin kat daha iyi ya en azından

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHako Sanane:

Bu trabzon gerçekten laz beyni taşıyor. Fenerli futbolcu alıp fener maçında sahaya çıkarıyor ve adam 100 de 100lük pozisyonu değerlendirmiyor. Yani dünyada futbolcu mu yok fenerden alıyorsun e be lazkafa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBayram Aydin:

Gelsin,bizde (Ts’da) ilerdeki oyuncularda gol atamama sorunu var. Biraz çabalarsa hem bize hem de kendine faydası olur.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Dag:

Trabzonspor için ideal oyuncu alinmasinda geç kalindi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtilla Han:

33 yaşında hemde kötü oynuyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.