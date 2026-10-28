Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 4. dönemi 132 gün sürdü ve ayrılıkla bitti

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, 4. döneminde 132 gün görevde kaldı. Kartal, sarı-lacivertlilerin başında 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'de sezon öncesi takımın başına 4. kez getirilen İsmail Kartal, derbide alınan Galatasaray mağlubiyeti sonrası yönetim kuruluyla görüşerek görevinden ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin 10 Eylül tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan mücadelenin ardından basın toplantısında istifa kararı alan ve sonrasında Başkan Aziz Yıldırım'ın ısrarıyla görevine devam eden Kartal, bu süreçte alınan başarısız sonuçların ardından dün akşam saatlerinde bu kararını yineledi. Yönetim kurulu da yapılan görüşmeler sonrası karşılıklı anlaşarak ayrılık kararının alındığını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılım

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında ise Roma ve Slavia Prag ile berabere kalan Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup oldu. Avrupa kupalarında 9 maçlık süreçte Kanarya, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 18 yıl sonra Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonuna katılım sağlayan takımın önemine dikkat çekerek hocaya ve oyunculara inanılması için taraftara çağrıda bulunmuştu. Lig aşamasında Aston Villa deplasmanında alınan 6-0'lık mağlubiyet ve Slavia Prag karşısında iki farklı üstünlüğün korunamaması eleştiri oklarının İsmail Kartal'a yöneltilmesine neden oldu.

9 haftada 11 puan kaybı

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna ise kötü başladı. Ankara'da Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe, 2. haftada evinde Konyaspor'u yenerek ilk galibiyetini aldı. Ligin 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda yenen Kanarya, sonraki hafta derbide Beşiktaş ile karşılaştı ve rakibine 2-1 mağlup oldu. Deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, 5 hafta sonunda sadece 7 puan topladı.

Ligin 6. haftası itibarıyla yükselişe geçen Kanarya, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarından 3'er puan çıkardı ve galibiyet serisi yakaladı. 9. haftada derbide Galatasaray'a konuk olan sarı-lacivertliler, ezeli rakibine mağlup oldu ve ligde 5.'liğe gerileyerek 16 puanda kaldı. Kartal yönetimindeki takım, 9 hafta sonunda 11 puan kaybı yaşadı.

2 derbiyi de kaybetti

İsmail Kartal, bu sezon geçmiş dönemlerdeki derbi performansının çok uzağında kaldı. İlk derbisine 4. haftada Kadıköy'de Beşiktaş karşısında çıkan Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup oldu. 9. haftada da deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi ve oynadığı 2 derbiden de puansız ayrıldı.

4. döneminde puan ortalaması 1,78

İsmail Kartal, 2010-2014 yılları arasında yardımcı teknik direktör olarak önce Aykut Kocaman, daha sonra Ersun Yanal ile birlikte çalıştı. Kartal, 2014 yazı itibarıyla teknik adam oldu. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerle Ocak 2022'de yeniden sözleşme imzalayarak takımın başına 2. kez geçti. İsmail Kartal, 2022 yazına girilirken ayrıldığı kulübe 1 yıl sonra döndü. Jorge Jesus ile yolların ayrılması sonrası Kartal, hem Avrupa kupalarında hem ligde seri galibiyetlerle başlayarak ilk 19 maçın tamamını kazandı. 2023-2024 sezonunda derbi mağlubiyeti almayan, deplasmandaki 19 maçta mağlubiyet yaşamayan İsmail Kartal, ligde 99 puan topladı.

Görev yaptığı sezonlarda puan ortalamasıyla dikkat çeken ve bu alanda kulübün en üst sırasında bulunan Kartal, 2026-2027 sezonunda ise ligde 1.78 puan ortalaması yakaladı. 65 yaşındaki teknik adam bu sezon 9'u Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı