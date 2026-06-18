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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu

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Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı. Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalanırken, futbol direktörlüğüne Oğuz Çetin getirildi. Yardımcı antrenörlerden birinin de eski futbolcu Dirk Kuyt olacağı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetici Cihan Kamer, sarı-lacivertli futbol takımının yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.

Kamer, FB TV'de yaptığı açıklamada, futbol direktörlüğü için Oğuz Çetin, teknik direktörlük için de İsmail Kartal ile anlaşıldığını bildirdi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada Kartal ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İsmail Kartal da FB TV'de yaptığı açıklamada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yeni futbol direktörü Oğuz Çetin'e teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Sayın başkanımızın beni arayarak 'nasılsın' demesi bile beni çok duygulandırdı. Geçmişten bu yana çok özel anılarımız var. Çok gururlandım. Duygular bir yere kadar, gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Yeni sezonda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ekibimle birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Buraya 4. gelişim. Bu camianın evladı olarak sayın başkanıma, yönetime ve beni destekleyen taraftarlara karşı mahcup olmamak için elimden geleni yapacağım."

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın da İsmail Kartal'ın yardımcılarından biri olacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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