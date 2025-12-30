Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için ayrılık ihtimali güçlendi. İddiaya göre Domenico Tedesco, milli futbolcunun affedilmesine yönelik geri adım atmadı ve dönüş kapısını tamamen kapattı.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN AYRILIK GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrılığa adım adım yaklaştığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli ekipte tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde ayrılmasına artık kesin gözüyle bakıldığı iddia edildi.

SON MAÇI 5 EKİM'DE OYNADI

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla son olarak 5 Ekim'de oynanan Samsunspor karşılaşmasında sahaya çıktı. Milli futbolcu, bu maçın ardından Cenk Tosun'la birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

4. KEZ AF TALEBİNE YİNE OLUMSUZ YANIT

Fanatik'te yer alan habere göre, İrfan Can Kahveci yönetimden 4. kez af talebinde bulundu ancak yine olumlu yanıt alamadı. Haberde, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun affedilme konusunda geri adım atmadığı ve oyuncuya tüm kapıları kapattığı belirtildi.

TALİPLERİ: BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR VE HULL CITY

Yaşanan gelişmeler sonrası İrfan Can Kahveci'nin ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları güçlenirken, milli futbolcuya Beşiktaş, Trabzonspor ve Hull City'nin talip olduğu öne sürüldü.