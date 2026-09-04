Haberler

Fenerbahçe Derbide Zirve Yarışında Hata Yapmak İstemiyor

Fenerbahçe Derbide Zirve Yarışında Hata Yapmak İstemiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 20.00'de Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Konyaspor ve Samsunspor galibiyetleriyle 6 puana ulaştı. Son 3 resmi maçını kazanan Kanarya, evinde ligdeki 20 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek ve zirve yarışında hata yapmamak istiyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, 4. dönemindeki ilk derbide kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacağı Beşiktaş derbisini kazanarak galibiyet serini sürdürmek ve zirve yarışında hata yapmamak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlarken, sonrasında oynadığı Konyaspor ve Samsunspor maçlarında galibiyet elde etti ve 6 puana ulaştı. Teknik Direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki 4. döneminde oynayacağı ilk derbide kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Son 3 maçını kazandı

Sarı-lacivertliler, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 3 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Konyaspor'u 4-2'lik skorla geçen Kanarya, deplasmanda Lyon'u 2-1 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kaldı. Fenerbahçe son olarak da Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, bu müsabakaların tamamında gol sevinci yaşadı ve alınan 3 galibiyette de doğrudan katkı sağladı.

Kadıköy'de ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, Süper Lig'de rakiplerini konuk ettiği son 20 maçta yenilgi yaşamadı. Sarı-lacivertliler, evinde son mağlubiyetini 2024-2025 sezonu 34. haftada aldı. Kanarya söz konusu maçlarda 14'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı. Fenerbahçe, sahasındaki son yenilgisini 4 Mayıs 2025 tarihinde Beşiktaş'a karşı yaşadı.

Bu sezon evinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 3 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

Okul saldırısı davası başladı! Babadan mahkemede olay savunma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adli Tıp raporu geldi! İşte ameliyat masasından kalkamayan Gülşah'ın ölüm nedeni

İşte ameliyat masasından kalkamayan Gülşah'ın ölüm nedeni
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar

Ağırlığı kaldırdıktan sonra korkulan oldu! Görüntü çok kötü
Zehra Güneş'in kucağındaki minik taraftarı görenler aynı yorumu yaptı

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı
Kayseri'de üvey oğul dehşeti! Annesinin kocasını bıçaklayarak öldürdü

Üvey oğul dehşeti can aldı!

Dünyaca ünlü şarkıcıdan sahnede frikik! Eteği düşünce dansçısı yetişti

Dünyaca ünlü şarkıcının zor anları! Eteği düştü, frikik verdi
Gece yarısı yolun ortasında gördüler! Arabayı bırakıp yanına koştular

Gece yarısı ilginç manzara! Yolun ortasında böyle buldular