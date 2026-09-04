Fenerbahçe Derbide Zirve Yarışında Hata Yapmak İstemiyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 20.00'de Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Konyaspor ve Samsunspor galibiyetleriyle 6 puana ulaştı. Son 3 resmi maçını kazanan Kanarya, evinde ligdeki 20 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek ve zirve yarışında hata yapmamak istiyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, 4. dönemindeki ilk derbide kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacağı Beşiktaş derbisini kazanarak galibiyet serini sürdürmek ve zirve yarışında hata yapmamak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlarken, sonrasında oynadığı Konyaspor ve Samsunspor maçlarında galibiyet elde etti ve 6 puana ulaştı. Teknik Direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki 4. döneminde oynayacağı ilk derbide kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Son 3 maçını kazandı
Sarı-lacivertliler, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 3 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Konyaspor'u 4-2'lik skorla geçen Kanarya, deplasmanda Lyon'u 2-1 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kaldı. Fenerbahçe son olarak da Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, bu müsabakaların tamamında gol sevinci yaşadı ve alınan 3 galibiyette de doğrudan katkı sağladı.
Kadıköy'de ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi
Fenerbahçe, Süper Lig'de rakiplerini konuk ettiği son 20 maçta yenilgi yaşamadı. Sarı-lacivertliler, evinde son mağlubiyetini 2024-2025 sezonu 34. haftada aldı. Kanarya söz konusu maçlarda 14'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı. Fenerbahçe, sahasındaki son yenilgisini 4 Mayıs 2025 tarihinde Beşiktaş'a karşı yaşadı.
Bu sezon evinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 3 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.