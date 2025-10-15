Haberler

Fenerbahçe'de gol atmayı unutan En-Neysri, ülkesinin kahramanı oldu

Fenerbahçe'de gol atmayı unutan En-Neysri, ülkesinin kahramanı oldu
Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu son maçında Fas, Kongo'yu Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 yendi grupta 8'de 8 yaptı. En-Nesyri, karşılaşmada takımının en çok şut çeken, en çok hava topu kazanan ve en çok rakip kalede tehlike yaratan oyuncusu olmayı başardı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu son maçında Fas ile Kongo karşı karşıya geldi. Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan maçı Fas, 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOL EN-NESYRI'DEN

Mücadelede Fas'a galibiyeti getiren golü 63. dakikada Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri attı. Sarı-lacivertlilerde performansıyla yoğun şekilde eleştirilen golcü oyuncu, takımının en çok şut çeken, en çok hava topu kazanan ve en çok rakip kalede tehlike yaratan oyuncusu oldu.

FAS 8'DE 8 YAPTI

Bu sonuçla birlikte daha önce Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Fas, grubu 8'de 8 yaparak tamamladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
