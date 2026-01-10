Haberler

Fenerbahçe'de geri sayım: Ademola Lookman geliyor

Fenerbahçe'de geri sayım: Ademola Lookman geliyor
Güncelleme:
Fenerbahçe, ara transferde Ademola Lookman için vites yükseltti. İtalyan basınına göre sarı-lacivertliler, Nijeryalı yıldızla yıllık 9 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına vardı. Yönetim, Atalanta ile masaya oturarak transferi 1 hafta içinde bitirmeyi hedefliyor.

  • Fenerbahçe, Ademola Lookman'a yıllık net 9 milyon euro maaş önerdi ve prensip anlaşmasına vardı.
  • Fenerbahçe, Lookman için Atalanta'ya 40 milyon euro bonservis bedeli önerecek.
  • Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 16 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.

Ara transfer dönemine Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi hamleleriyle hızlı giren Fenerbahçe'de hedef büyüdü. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir numaralı isim olarak Ademola Lookman öne çıktı.

SPORT MEDIASET: MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

İtalyan basınından Sport Mediaset'te yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, Lookman'ın menajeriyle görüşerek önemli mesafe kat etti. Haberde, sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldıza senelik net 9 milyon euro maaş önerdiği ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

ATALANTA'YA 40 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI

Transferde sıradaki adımın Atalanta ile yapılacak bonservis görüşmeleri olduğu belirtildi. Çizme basınının iddiasına göre Fenerbahçe, Atalanta'ya Lookman için 40 milyon euro bonservis bedeli önerecek.

Haberde, Atalanta'nın bu teklifi değerlendirmeye alacağı ve transferin en geç önümüzdeki hafta içinde olumlu şekilde sonuçlanabileceği ifade edildi.

BU SEZON 16 MAÇTA 4 GOLLÜK KATKI

28 yaşındaki Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla Serie A'da 11, Şampiyonlar Ligi'nde 5 olmak üzere toplam 16 maça çıktı. Nijeryalı oyuncu bu karşılaşmalarda 1153 dakika sahada kalırken 3 gol ve 1 asist üretti.

500

