Fenerbahçe, Fred'in Sözleşmesini Feshetti
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Fred'in, Atletico Mineiro ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.
FENERBAHÇE, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Fenerbahçe'de yeni transferlerin yapılmasının yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ismi bir süredir Atletico Mineiro ile anılan Fred'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshetti. Fenerbahçe, fesih işlemlerini TFF'ye bildirirken, Brezilyalı oyuncunun kısa zaman içinde Mineiro ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı