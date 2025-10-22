Haberler

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Fenerbahçe'nin iki sezondur vazgeçilmezi Brezilyalı orta saha Fred, yeni teknik direktör Domenico Tedesco'nun gelişiyle ilk 11'deki yerini kaybetti. Son 5 maçta yedek soyunan Fred, Tedesco'nun sisteminde kendine yer bulamıyor. Sambacının oynamadığı maçlarda sarı-lacivertliler, ya yenilir ya da 1 puan alırdı. Ama artık o devir bitti.

Fenerbahçe'nin iki sezondur vazgeçilmezlerinden olan Brezilyalı orta saha Fred, Domenico Tedesco'nun gelişiyle birlikte ilk 11'deki yerini kaybetti. Sambacı son 5 maçta yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE DÖNEM KAPANDI

Uzun süredir Fenerbahçe'nin oyun planının en önemli parçası olarak görülen Fred, yeni teknik direktör Domenico Tedesco'nun sisteminde kendine yer bulamıyor. Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından göreve gelen Tedesco, Brezilyalı yıldızı kulübeye çekerek dikkat çeken bir karara imza attı.

ARTIK YEDEK KULÜBESİNDE

Tedesco'nun ilk üç maçında ilk 11'de sahaya çıkan Fred, sonrasında 2'si Avrupa Ligi, 3'ü Süper Lig olmak üzere 5 karşılaşmada yedek soyundu. İtalyan teknik adamın, sistemine uymadığı gerekçesiyle Fred'i bundan sonraki maçlarda da genellikle oyuna sonradan dahil etmeyi planladığı öğrenildi.

"FRED'SİZ FENERBAHÇE" DÖNEMİ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'nin sahada olduğu her maçta fark yaratan Fred'in oynamadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler genellikle puan kaybı yaşıyordu. Ancak Tedesco dönemiyle birlikte bu tablo değişti. Sambacı yıldız artık takımın vazgeçilmezlerinden biri değil ve Fenerbahçe'de "Fred'siz dönem" resmen başlamış görünüyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdem Sönmez:

sağ sol geri, sağ sol geri :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
