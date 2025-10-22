Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'nin iki sezondur vazgeçilmezlerinden olan Brezilyalı orta saha Fred, Domenico Tedesco'nun gelişiyle birlikte ilk 11'deki yerini kaybetti. Sambacı son 5 maçta yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE DÖNEM KAPANDI

Uzun süredir Fenerbahçe'nin oyun planının en önemli parçası olarak görülen Fred, yeni teknik direktör Domenico Tedesco'nun sisteminde kendine yer bulamıyor. Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından göreve gelen Tedesco, Brezilyalı yıldızı kulübeye çekerek dikkat çeken bir karara imza attı.

ARTIK YEDEK KULÜBESİNDE

Tedesco'nun ilk üç maçında ilk 11'de sahaya çıkan Fred, sonrasında 2'si Avrupa Ligi, 3'ü Süper Lig olmak üzere 5 karşılaşmada yedek soyundu. İtalyan teknik adamın, sistemine uymadığı gerekçesiyle Fred'i bundan sonraki maçlarda da genellikle oyuna sonradan dahil etmeyi planladığı öğrenildi.

"FRED'SİZ FENERBAHÇE" DÖNEMİ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'nin sahada olduğu her maçta fark yaratan Fred'in oynamadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler genellikle puan kaybı yaşıyordu. Ancak Tedesco dönemiyle birlikte bu tablo değişti. Sambacı yıldız artık takımın vazgeçilmezlerinden biri değil ve Fenerbahçe'de "Fred'siz dönem" resmen başlamış görünüyor.