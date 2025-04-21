Fenerbahçe'de eski yöneticiden başkan adaylığı sinyali

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile sahasında 3-3 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Sarı-lacivertlilerde yönetim ve teknik heyete tepkiler maç sonunda da devam etti.

KUTLUALP'TEN İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçe'de 2002-2005 yılları arasında yönetim kurulu üyesi olan Hakan Bilal Kutlualp, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak mevcut Fenerbahçe yönetimini eleştirdi. Kutlualp, olağanüstü kongre çağrısında bulunurken, Fenerbahçe'ye başkan adayı olabileceğine dair de yeşil ışık yaktı.

"ADAYLIK GEREKİYORSA ADAYIZ"

Hakan Bilal Kutlualp, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İşte o paylaşım;