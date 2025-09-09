Fenerbahçe'de Domenico Tedesco Dönemi Başlıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol A takımıyla ilgili, "Takımımızı şampiyon yapmak elbette en büyük sorumluluğumuz ve önceliğimizdir. Son adımımız ise kurulan güçlü futbol kadrosunun DNA'sına ve Fenerbahçemizin hücuma dayalı coşkulu futbol geleneğine en uygun hocayı seçmekti. Ortak bir futbol aklıyla yaptığımız değerlendirme sonucunda Domenico Tedesco'yu göreve getirmeye karar verdik" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Akademisi Projesi'nin tanıtım töreninde, teknik direktör konusunda alınan kararı açıkladı. Başkan Koç'un konuşması sırasında kulübün sosyal medya hesabından Domenico Tedesco ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Ali Koç, futbol A takımıyla ilgili şunları söyledi:

"Burası, 'Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz dediğimiz günün, kendi ayakları üzerinde duran Fenerbahçe hayalimizin onarım dönemini başardık, atılım dönemine geçtik' dediğimiz sürecinde ete, kemiğe bürünmüş hali olacak. Burası çocuklarımızın hayaller kurduğu, altyapılarımızın geleceğe hazırlandığı, A Takımımızın şampiyonluklarının mutfağı olacak. Öncelikle geçen sezon sonundaki planlamamız doğrultusunda yeni sezonda hocamız Jose Mourinho ile devam etmekti. Planlarımız böyleydi. Pek çok kez yaptığımız toplantılarda, buluşmalarda geçen sezonun artısını, eksisini, muhasebesini yaptık. Bize göre şampiyon olmamız için nelerin değişmesi gerektiğini, nelere ihtiyaç duyulduğunu, Fenerbahçemizin tarihsel futbol anlayışını, yani futbol DNA'sını, taraftarlarımızın oyun tarzı olarak neler beklediğini, nelere alıştığını ve hangi oyun tarzının bize şampiyonluklar getirdiğini etraflıca değerlendirdik, istişare ettik. Bu değerlendirme sürecinin sonrasında kadro planlamamız doğrultusunda mali gücümüzün de daha sağlıklı olup buna imkan sağlamasının etkisiyle futbolcu transferlerinde sizin de gördüğünüz gibi çıtayı yükselttik. 'Çıtayı yükselttik' derken biliyorsunuz limitler içinde hareket etmemiz lazım. Burada iki kişiye de teşekkür etmem lazım. Biri Hakan Safi. Kerem Aktürkoğlu transferi için 4 yıllık büyük bir yatırımın altına imza attı. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İkinci unsur, Fenerbahçemizi sadece 19 maç oynayan Yusuf Akçiçek'i, yani sizin yetiştiğiniz yerden yetişen Yusuf'u 22 milyon Euro'ya Suudi Arabistan Ligi'ne sattık. Tabii içimiz parçalandı. Kendisini daha uzun süreler tutmak istiyorduk kendisini ama bazen mecbur kalıyoruz. Hem Hakan Bey'in dokunuşları, cömertliği hem Yusuf'un kulübümüze kazandırdığı maddi imkanlarla limitlerimizi açabildik. Bu belki 3 ay önce hayal etmeyeceğimiz kadroyu bugün oluşturduk."

"Hocamızın şampiyonluğa taşıyacağına olan inancımızı sorgular duruma getirmişti"

Takımın şu anki değerinin 315 milyon Euro olduğuna dikkati çeken Başkan Koç, "Bize göre bu kadro geçen sezon oynanan futboldan çok daha etkili futbol oynayabilecek düzeyde bir kadro. Fakat yeni sezon açıldı. Evet, hazırlık maçlarımızı yaptık. Güzel bir yaz kampı geçirdik hem Samandıra'da hem Portekiz'de. Ancak 5 resmi maçta ortaya konan futbol, hocamızın bizi şampiyonluğa taşıyacağına olan inancımızı sorgular duruma getirmişti. Yani geçen sezondan çok büyük bir fark göremiyorduk. Kısacası bu sezon için oluşturduğumuz kadromuzun çok daha iyi futbol oynaması gerektiği inancı ile çok zor bir karar vermek durumunda kaldık. Hocamızla yollarımızı ayırma sürecinin zamanlama açısından bakıldığında da yani yaklaşan seçim açısından düşünüldüğünde de bu kararın sorgulanabilir, riskli bir karar olduğunu da ifade edebilirim. Ancak bu sezon hedeflenen başarı ve şampiyonluk açısından baktığımızda şahsen son derece doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Bu karar Fenerbahçemizin menfaatleri ve şampiyon olması yönünde atılmış bir adımdır" diye konuştu.

"Takımımızı şampiyon yapmak en büyük önceliğimiz"

İtalyan teknik adamla karar kılınmasındaki detayları belirten Koç, "Takımımızı şampiyon yapmak elbette en büyük sorumluluğumuz ve önceliğimizdir. Mayıs ayında Tüpraş Stadyumu'nda Avrupa Ligi finalinde olmak da büyük bir hedefimizdir. Son adımımız ise kurulan güçlü futbol kadrosunun DNA'sına ve Fenerbahçemizin hücuma dayalı coşkulu futbol geleneğine en uygun hocayı seçmekti. Kolay olmadı. Sezonun bu döneminde alternatifler de sınırlı. Ancak yaptığımız verilere, analizlere, geçmiş performanslara, Avrupa'daki durumlara, çalışılan kadrolara baktığımız zaman ortak bir futbol aklıyla yaptığımız değerlendirme sonucunda Domenico Tedesco'yu göreve getirmeye karar verdik. Kendisi de Allah'ın izniyle birkaç saat sonra inmiş olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL