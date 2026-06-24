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Dirk Kuyt, 11 yıl sonra Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak döndü

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Fenerbahçe, eski futbolcusu Dirk Kuyt'ı yardımcı antrenör olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Hollandalı çalıştırıcı, İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olarak görev yapacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine Dirk Kuyt'ın getirildiği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten "Ailemize yeniden 'Hoş geldin' Dirk Kuyt" başlığıyla yapılan açıklamada, 2012-2015 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen 45 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kuyt'ın 2013-2014 sezonunda kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol üstlendiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü. 120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt'ı teknik direktörümüz İsmail Kartal'ın birinci yardımcı antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bazı bağlar yeniden kurulmaz çünkü hiç kopmaz."

Dirk Kuyt, son olarak geçen sezon ülkesinin Dordrecht takımında teknik direktör olarak görev yaptı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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