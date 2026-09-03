Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'ı derbi maçta ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel idmanlar yaptı.
Fenerbahçe yarınki idmanla derbi maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA