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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'ı derbi maçta ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel idmanlar yaptı.

Fenerbahçe yarınki idmanla derbi maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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