Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın iki önemli isminin, yönetime ayrılmak istediklerini ilettiği öğrenildi.

YÖNETİME NET MESAJ

Edinilen bilgilere göre Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski, kendilerine gelen transfer tekliflerinin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi. İki futbolcunun da kariyer planlamaları doğrultusunda yeni bir sayfa açmak istediği ve bu taleplerini yönetime açık şekilde aktardığı belirtildi.

TEKLİFLER MASADA

Fenerbahçe yönetiminin, her iki oyuncu için gelen resmi teklifleri değerlendirmeye aldığı ve kulübün menfaatleri doğrultusunda karar vereceği ifade ediliyor. Yönetimin, teknik heyetle yapılacak görüşmelerin ardından En-Nesyri ve Szymanski konusunda net tavrını belirlemesi bekleniyor.