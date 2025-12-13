Haberler

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi

Güncelleme:
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski'nin ayrılık talepleri kulübün gündemini hareketlendirdi. İki futbolcu, kendilerine gelen transfer tekliflerinin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi. Fenerbahçe yönetimi, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı ve kulübün menfaatleri doğrultusunda karar vereceği belirtildi. Yönetimin, teknik heyetle yapılacak görüşmelerin ardından iki futbolcu konusunda net tavrını belirlemesi bekleniyor.

  • Fenerbahçe futbolcuları Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski, kulüpten ayrılmak istediklerini yönetime iletti.
  • İki futbolcunun transfer teklifleri aldığı ve bu tekliflerin kabul edilmesini istedikleri öğrenildi.
  • Fenerbahçe yönetimi, her iki oyuncu için gelen resmi teklifleri değerlendirmeye aldı.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın iki önemli isminin, yönetime ayrılmak istediklerini ilettiği öğrenildi.

YÖNETİME NET MESAJ

Edinilen bilgilere göre Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski, kendilerine gelen transfer tekliflerinin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi. İki futbolcunun da kariyer planlamaları doğrultusunda yeni bir sayfa açmak istediği ve bu taleplerini yönetime açık şekilde aktardığı belirtildi.

TEKLİFLER MASADA

Fenerbahçe yönetiminin, her iki oyuncu için gelen resmi teklifleri değerlendirmeye aldığı ve kulübün menfaatleri doğrultusunda karar vereceği ifade ediliyor. Yönetimin, teknik heyetle yapılacak görüşmelerin ardından En-Nesyri ve Szymanski konusunda net tavrını belirlemesi bekleniyor.

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıyildirim044:

çok beklediniz bilene

Haber YorumlarıArif İnanç:

Diğerlerinin de eşinden tutup götürün lütfen. Ricam olur.

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

iyi güzell

Haber YorumlarıTolga Noyin:

çok hayırlı Fenerbahçe için

Haber YorumlarıBabayaro:

S.gidin

