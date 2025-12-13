Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski'nin ayrılık talepleri kulübün gündemini hareketlendirdi. İki futbolcu, kendilerine gelen transfer tekliflerinin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi. Fenerbahçe yönetimi, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı ve kulübün menfaatleri doğrultusunda karar vereceği belirtildi. Yönetimin, teknik heyetle yapılacak görüşmelerin ardından iki futbolcu konusunda net tavrını belirlemesi bekleniyor.
- Fenerbahçe futbolcuları Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski, kulüpten ayrılmak istediklerini yönetime iletti.
- İki futbolcunun transfer teklifleri aldığı ve bu tekliflerin kabul edilmesini istedikleri öğrenildi.
- Fenerbahçe yönetimi, her iki oyuncu için gelen resmi teklifleri değerlendirmeye aldı.
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın iki önemli isminin, yönetime ayrılmak istediklerini ilettiği öğrenildi.
YÖNETİME NET MESAJ
Edinilen bilgilere göre Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski, kendilerine gelen transfer tekliflerinin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi. İki futbolcunun da kariyer planlamaları doğrultusunda yeni bir sayfa açmak istediği ve bu taleplerini yönetime açık şekilde aktardığı belirtildi.
TEKLİFLER MASADA
Fenerbahçe yönetiminin, her iki oyuncu için gelen resmi teklifleri değerlendirmeye aldığı ve kulübün menfaatleri doğrultusunda karar vereceği ifade ediliyor. Yönetimin, teknik heyetle yapılacak görüşmelerin ardından En-Nesyri ve Szymanski konusunda net tavrını belirlemesi bekleniyor.