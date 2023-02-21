Fenerbahçe'de cezalı Batshuayi'nin yerine Joshua King, Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyecek

Fenerbahçe, deprem nedeniyle ertelenen maçta cumartesi günü Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde cezalı Michy Batshuayi'nin yerine Joshua King ilk 11'de forma giyecek. Son olarak 8 Ocak'ta ilk 11'de maça başlayan Norveçli yıldız, haftalar sonra yeniden başlangıç kadrosunda yer alacak.