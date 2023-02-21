Fenerbahçe'de cezalı Batshuayi'nin yerine Joshua King, Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyecek
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Fenerbahçe, deprem nedeniyle ertelenen maçta cumartesi günü Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde cezalı Michy Batshuayi'nin yerine Joshua King ilk 11'de forma giyecek. Son olarak 8 Ocak'ta ilk 11'de maça başlayan Norveçli yıldız, haftalar sonra yeniden başlangıç kadrosunda yer alacak.
6 Şubat'ta oynanması planlanan Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesi, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti. Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde cezalı Michy Batshuayi yerine oynayacak isim netleşti.
KING, 11'E GERİ DÖNÜYOR
Liglere verilen aranın ardından çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Batshuayi, Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Belçikalı yıldızın yerine, Joshua King forma giyecek.
GALATRASARAY MAÇINDAN SONRA İLK
Norveçli golcü ligde son olarak 8 Ocak'taki Galatasaray derbisinde 11'de görev yapmıştı. Deneyimli futbolcu, haftalar sonra yeniden ilk 11'de sahaya çıkacak.