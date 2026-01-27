Haberler

Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Göztepe beraberliğinin ardından bir transfer zirvesi gerçekleştirildi. Başkan Sadettin Saran, yöneticiler ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun katıldığı toplantıda, lider Galatasaray ile puan farkının 3'e çıkması sonrası transfer süreci masaya yatırıldı. Toplantının ana gündem maddesi forvet transferi oldu. Yönetim, transfer görüşmelerinin basına yansımasının süreci olumsuz etkilediği görüşü üzerine, bundan sonraki adımların büyük bir gizlilik içinde atılması kararı aldı.

  • Fenerbahçe yönetimi, forvet transferi için yapılan görüşmelerin basına yansımasının süreci olumsuz etkilediğini değerlendirdi.
  • Fenerbahçe, bundan sonraki transfer adımlarını büyük bir gizlilik içinde yürütme kararı aldı.
  • Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth, Lookman ve Nkunku gibi oyuncularla yaptığı görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Göztepe ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Başkan Sadettin Saran, yöneticiler ve Teknik Direktör Domenico Tedesco, maçın hemen ardından statta bir araya geldi. Zirvede, lider Galatasaray ile puan farkının 3'e düşmesi sonrası transfer süreci masaya yatırıldı.

GÜNDEM: FORVET TRANSFERİ

Toplantının ana gündem maddesini forvet transferi oluşturdu. Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok hamleleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, hücum hattına yapılması planlanan takviyede ise henüz sonuç alamadı.

İSTENEN SONUÇ GELMEDİ

Sarı-lacivertli yönetim, Alexander Sörloth, Lookman ve Nkunku başta olmak üzere birçok yıldız oyuncu ve kulübüyle temas kurdu. Ancak yapılan görüşmelerden bugüne kadar somut bir sonuç çıkmadı.

"ARTIK GİZLİLİK ŞART" KARARI

Yönetimin, yaşanan bu sürecin nedenlerini maç sonrası yapılan toplantıda değerlendirdiği öğrenildi. Başkan Sadettin Saran'ın da katıldığı zirvede, transfer görüşmelerinin basına yansımasının süreci olumsuz etkilediği görüşü öne çıktı. Yöneticilerin, "Talip olduğumuz isimler hemen basında yer alıyor. Bu durum transferlerde elimizi zayıflatıyor" değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

TRANSFERLER GİZLİ YÜRÜTÜLECEK

Bu görüşmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, özellikle forvet transferi başta olmak üzere bundan sonraki adımların büyük bir gizlilik içinde atılması yönünde karar aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Rekabet Kurumu'ndan kozmetik devine soruşturma

Her dükkanda satılan kozmetik devine soruşturma