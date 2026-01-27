Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Fenerbahçe'de Göztepe beraberliğinin ardından bir transfer zirvesi gerçekleştirildi. Başkan Sadettin Saran, yöneticiler ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun katıldığı toplantıda, lider Galatasaray ile puan farkının 3'e çıkması sonrası transfer süreci masaya yatırıldı. Toplantının ana gündem maddesi forvet transferi oldu. Yönetim, transfer görüşmelerinin basına yansımasının süreci olumsuz etkilediği görüşü üzerine, bundan sonraki adımların büyük bir gizlilik içinde atılması kararı aldı.
- Fenerbahçe yönetimi, forvet transferi için yapılan görüşmelerin basına yansımasının süreci olumsuz etkilediğini değerlendirdi.
- Fenerbahçe, bundan sonraki transfer adımlarını büyük bir gizlilik içinde yürütme kararı aldı.
- Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth, Lookman ve Nkunku gibi oyuncularla yaptığı görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Göztepe ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Başkan Sadettin Saran, yöneticiler ve Teknik Direktör Domenico Tedesco, maçın hemen ardından statta bir araya geldi. Zirvede, lider Galatasaray ile puan farkının 3'e düşmesi sonrası transfer süreci masaya yatırıldı.
GÜNDEM: FORVET TRANSFERİ
Toplantının ana gündem maddesini forvet transferi oluşturdu. Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok hamleleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, hücum hattına yapılması planlanan takviyede ise henüz sonuç alamadı.
İSTENEN SONUÇ GELMEDİ
Sarı-lacivertli yönetim, Alexander Sörloth, Lookman ve Nkunku başta olmak üzere birçok yıldız oyuncu ve kulübüyle temas kurdu. Ancak yapılan görüşmelerden bugüne kadar somut bir sonuç çıkmadı.
"ARTIK GİZLİLİK ŞART" KARARI
Yönetimin, yaşanan bu sürecin nedenlerini maç sonrası yapılan toplantıda değerlendirdiği öğrenildi. Başkan Sadettin Saran'ın da katıldığı zirvede, transfer görüşmelerinin basına yansımasının süreci olumsuz etkilediği görüşü öne çıktı. Yöneticilerin, "Talip olduğumuz isimler hemen basında yer alıyor. Bu durum transferlerde elimizi zayıflatıyor" değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.
TRANSFERLER GİZLİ YÜRÜTÜLECEK
Bu görüşmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, özellikle forvet transferi başta olmak üzere bundan sonraki adımların büyük bir gizlilik içinde atılması yönünde karar aldı.