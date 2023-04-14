Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fenerbahçe'de bomba iddia! Jorge Jesus giderse yerine gelecek isim bile belli

Fenerbahçe'de bomba iddia! Jorge Jesus giderse yerine gelecek isim bile belli

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sezon sonunda yolların ayrılması durumunda hedefte bir başka Portekizli hoca Pedro Martins'in olduğu iddia edildi.

Jorge Jesus'un adının sık sık Flamengo ile anılması sonra sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocayla yolların ayrılması ihtimaline karşı B planı hazırlıyor.

Goal Brasil'in muhabiri Raisa Simplicio'nun haberine göre, Ali Koç, Jorge Jesus'tan sözleşme yenileme konusundaki kararını verirken hızlı olmasını istedi. Portekizli hocadan gelecek olumsuz bir cevaba karşın ise sarı-lacivertliler alternatif bir isim üzerinde duruyor.

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile yolların ayrılması durumunda hedefinde bir başka Portekizli hoca Pedro Martins olduğu iddia edildi. Olympiakos ile 2018-2022 yılları arasında 3 lig şampiyonluğu yaşayan Martins'in görevine, ağustos ayında Maccabi Haifa'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turunda veda edince son verilmişti.

Kasım ayından bu yana Katar ekibi Al-Gharafa'yı çalıştıran Pedro Martins, 18 hafta sonunda 29 puan topladı. Al-Gharafa, Katar'da lig lideri Al-Duhail'in 13 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de bomba iddia! Jorge Jesus giderse yerine gelecek isim bile belli

Fenerbahçe'de bomba iddia! Jorge Jesus giderse yerine gelecek isim bile belli

Fenerbahçe'de bomba iddia! Jorge Jesus giderse yerine gelecek isim bile belli

Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title