Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jose Mourinho'yu bırakıp gitti

Yarın UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına Union Saint-Gilloise karşısında çıkacak Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibinde analiz sorumlusu olarak görev yapan Michele Salzarulo ile yollar ayrıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ekibinde yer alan analiz sorumlusu Michele Salzarulo, ailevi sebepler nedeniyle ülkesi İtalya'ya geri dönmek istedi. Mourinho'nun da ayrılığa onay vermesinin ardından karşılıklı anlaşmayla sözleşmesi feshedildi.

Michele Salzarulo

FENERBAHÇE SERÜVENİ 3 AY SÜRDÜ

41 yaşındaki İtalyan antrenör, Temmuz 2021'de Roma Kulübü'nde Jose Mourinho ile birlikte çalışmaya başladı ve Fenerbahçe'ye de Portekizli teknik adam ile birlikte geldi. Salzaruolo, yaklaşık 3 aylık görev süresinin ardından Fenerbahçe'den ayrıldı.