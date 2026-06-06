Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri ibra edildi

Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi ve Sadettin Saran dönemi, idari ve mali açıdan ibra edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Kongrenin ilk gününde 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ve 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönemlerin raporları okunurken, daha sonra faaliyetlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi görüşüldü.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Ali Koç başkanlığındaki yönetimin olduğu 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ile Sadettin Saran başkanlığındaki 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönem ayrı ayrı kongre üyelerinin oyuna sunuldu.

Yönetim kurulları mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı