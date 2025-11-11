Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de yeniden yapılanma süreci devam ederken, yönetim kanadında dikkat çeken istifalar yaşandı.

ÜÇ BAĞIMSIZ ÜYE GÖREVİ BIRAKTI

Fenerbahçe Futbol A.Ş., KAP'a yaptığı açıklamayla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Şenol Şankaya, Alaattin Yavuz Güneş ve Can Gebetaş'ın istifalarını kamuoyuna bildirdi. Açıklamada, istifaların kendi istekleriyle gerçekleştiği vurgulandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Şenol Şankaya, Sayın Alaattin Yavuz Güneş ve Sayın Can Gebetaş; 15.10.2024 tarihinden beri yürütmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden, kendi istekleriyle 10.11.2025 tarihinde istifa etmişlerdir" denildi.

SARAN DÖNEMİNDE YENİDEN YAPILANMA

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yerine başkanlığa Sadettin Saran'ın seçilmesinin ardından kulüpte kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlamıştı. Bu çerçevede yönetim yapısında değişiklikler beklenirken, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin istifaları bu sürecin ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

YENİ İSİMLER YAKINDA AÇIKLANACAK

Sarı-lacivertli kulüp yönetiminin, boşalan koltuklara yeni bağımsız üyeleri kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe camiasında bu istifalar, "Saran yönetiminin kendi ekibini kurma adımı" olarak yorumlandı.