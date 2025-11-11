Haberler

Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Güncelleme:
Fenerbahçe'de Şenol Şankaya, Alaattin Yavuz Güneş ve Can Gebetaş istifa etti. Yeni bağımsız yönetim kurulu üyelerinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Şenol Şankaya, Alaattin Yavuz Güneş ve Can Gebetaş 10.11.2025 tarihinde istifa etti.
  • İstifalar 15.10.2024 tarihinden beri yürütülen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ve bağlı komite üyeliklerinden gerçekleşti.
  • Fenerbahçe yönetiminin boşalan koltuklara yeni bağımsız üyeleri kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yeniden yapılanma süreci devam ederken, yönetim kanadında dikkat çeken istifalar yaşandı.

ÜÇ BAĞIMSIZ ÜYE GÖREVİ BIRAKTI

Fenerbahçe Futbol A.Ş., KAP'a yaptığı açıklamayla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Şenol Şankaya, Alaattin Yavuz Güneş ve Can Gebetaş'ın istifalarını kamuoyuna bildirdi. Açıklamada, istifaların kendi istekleriyle gerçekleştiği vurgulandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Şenol Şankaya, Sayın Alaattin Yavuz Güneş ve Sayın Can Gebetaş; 15.10.2024 tarihinden beri yürütmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden, kendi istekleriyle 10.11.2025 tarihinde istifa etmişlerdir" denildi.

SARAN DÖNEMİNDE YENİDEN YAPILANMA

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yerine başkanlığa Sadettin Saran'ın seçilmesinin ardından kulüpte kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlamıştı. Bu çerçevede yönetim yapısında değişiklikler beklenirken, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin istifaları bu sürecin ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

YENİ İSİMLER YAKINDA AÇIKLANACAK

Sarı-lacivertli kulüp yönetiminin, boşalan koltuklara yeni bağımsız üyeleri kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe camiasında bu istifalar, "Saran yönetiminin kendi ekibini kurma adımı" olarak yorumlandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Saran efendi yıllarca bahisin ekmeğini ye başkan olunca Fenerli topçuları eleyip Fenerasyona listeyi ver güzel on numara tezgah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

