Haberler

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat'ın ayrılıklarının ardından üçüncü veda ihtimali gündeme geldi. Rodrigo Becao'nun ülkesi Brezilya'ya dönebileceği iddia edildi. Brezilya ekibi Internacional, Becao'yu transfer listesine aldığı ve transfer şartlarını öğrenmek üzere görüşmelere başlayacağı belirtildi. Becao'nun bu sezon Fenerbahçe'de sadece 6 dakika süre aldığı ve transferin gerçekleşmesi halinde 7,5 yıl sonra ülkesine dönebileceği ifade edildi.

  • Brezilya ekibi Internacional, Fenerbahçe'den Rodrigo Becao'yu kiralamak için görüşmelere başlama kararı aldı.
  • Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Rodrigo Becao bu sezon Fenerbahçe'de 1 maçta 6 dakika süre aldı.

Kış transfer döneminde kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe'de iki ayrılığın ardından gözler yeni gelişmelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bu kez kadro dışı kaldığı ifade edilen Rodrigo Becao'nun durumu gündem oldu.

ESPN: INTERNACIONAL ŞARTLARI SORMAYA HAZIRLANIYOR

İddiaya göre Brezilya ekibi Internacional, kadrosunu güçlendirmek için Becao'yu transfer listesine aldı. ESPN'in haberine göre Internacional'in, Rodrigo Becao'nun transfer şartlarını öğrenmek üzere görüşmelere başlama kararı aldığı belirtildi.

KİRALIK FORMÜLÜ ÖNE ÇIKIYOR

Haberde Internacional'in, 29 yaşındaki savunmacıyı tek sezonluk kiralamak istediği öne sürüldü. Taraflar arasında temasların başlaması halinde sürecin kısa sürede netleşebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

FENERBAHÇE'DE BU SEZON 6 DAKİKA

Rodrigo Becao, 2023 yılında Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulüple 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bu sezon 1 maçta 6 dakika süre aldığı kaydedildi.

7,5 YIL SONRA BREZİLYA'YA DÖNÜŞ OLABİLİR

2018'de altyapısından yetiştiği Bahia'dan CSKA Moskova'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan Becao, o tarihten bu yana Brezilya dışında forma giyiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde deneyimli stoperin 7,5 yıl sonra ülkesine dönmüş olacağı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

İç savaşa sürüklenen İran'da herkesin telefonuna bu mesaj geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

geldiğinden beri sakat, tedaviye mi geldin türkiyeye, basketten velbekın 2 yıldır sakat gönderin kardeşim, fb. rehabilitasyon merkezi mi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'dan bakanlarına ses getirecek İran talimatı

Netanyahu'dan İran talimatı! Bakanlarını açık açık uyardı
Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü

Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Netanyahu'dan bakanlarına ses getirecek İran talimatı

Netanyahu'dan İran talimatı! Bakanlarını açık açık uyardı
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
2. Lig ekibi parasızlıktan maça çıkamadı

Parasızlıktan maça çıkamadılar