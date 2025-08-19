Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Süper Lig devi Fenerbahçe, hem maddi hem de manevi açıdan büyük önem taşıyan maçta yarın sahasında Benfica ile kozlarını paylaşacak.

29 MİLYON EUROLUK MAÇ

Şampiyonlar Ligi'nin 3. Ön Eleme Turu'nun rövanş maçında Feyenoord karşısında gösterdiği performansla Avrupa sahnesinin farklı geçeceğinin sinyallerini veren sarı-lacivertliler, play-off turunda zafer elde edip, 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor. Böyle bir başarı herkesin elini güçlendirecek. Öncelikle 29 milyon euro civarında kasaya konacak para yönetimin daha rahat hareket etmesini sağlayacak.

Jose Mourinho ve futbolcular açısından bakıldığında ise taraftarın gözünde '17 yıllık özleme nokta koyanlar' unvanını almak sezonun devamında aradaki bağın daha da artmasını sağlayacak. Bu yüzden teknik heyet ve futbolcular çarşamba günü Benfica karşısında avantajlı bir skor almak istiyor.