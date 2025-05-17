Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana saha içi ve saha dışında Fenerbahçe taraftarının beğenisini kazanan Fred için camiayı hem sevindirecek hem de üzecek bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin sevgilisi Fred, bu yaz takımdan iyi bir bonservis karşılığında ayrılabilir.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İSTİYORLAR

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Önümüzdeki sezon Suudi Pro Lig'de mücadele edecek olan Neom SC, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fred'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Sarı-lacivertli yönetimin Fred için gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldığı belirtildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Öte yandan yönetimin de Fred için beklediği bonservis belli oldu. Kanarya, Brezilyalı yıldızın olası satışından 20 milyon euroluk bonservis bedeli talep ediyor.

SEZON RAKAMLARI

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fred, bu sezon toplam 43 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.