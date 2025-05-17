Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Performansıyla Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan Brezilyalı oyuncu Fred'e Suudi Arabistan ekibi Neom Sc talip oldu. Öte yandan Kanarya, Fred'in bonservis bedelini de belirledi. Sarı-lacivertlilerde yönetim, Fred'in bonservisinden 20 milyon euroluk bir gelir bekliyor.
Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana saha içi ve saha dışında Fenerbahçe taraftarının beğenisini kazanan Fred için camiayı hem sevindirecek hem de üzecek bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin sevgilisi Fred, bu yaz takımdan iyi bir bonservis karşılığında ayrılabilir.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN İSTİYORLAR
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Önümüzdeki sezon Suudi Pro Lig'de mücadele edecek olan Neom SC, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fred'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Sarı-lacivertli yönetimin Fred için gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldığı belirtildi.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO
Öte yandan yönetimin de Fred için beklediği bonservis belli oldu. Kanarya, Brezilyalı yıldızın olası satışından 20 milyon euroluk bonservis bedeli talep ediyor.
SEZON RAKAMLARI
Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fred, bu sezon toplam 43 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.