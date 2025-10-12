Haberler

Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.'' denildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, Samandıra'ya beklenen ilk neşteri vurdu. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de iki isim kadro dışında kaldı.

İRFAN CAN VE CENK TOSUN KADRO DIŞI

Sarı-lacivertli kulüp, iki milli oyuncu İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

SEBEBİ SORUMSUZ DAVRANIŞLAR

Fenerbahçe'de alınan bu kararların perde arkasındaki sebebin, iki oyuncunun Samandıra ve takım içerisinde sorumsuz davranışlar sergilemesi nedeniyle olduğu iddia edildi. Alınan kadro dışı kararının teknik direktör Domenico Tedesco'nun onayıyla alındığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSLARI

Fenerbahçe'de bu sezon 12 maça çıkan İrfan, gol ya da asist katkısı yapamadı. Cenk Tosun ise çıktığı 7 maçta 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'de 2 veda birden açıklandı

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden üst üste açıklandı
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKaanGün:

Evet doğru karar fred ve mert hakana da bekliyoruz bu takım başka türlü yola girmeyecek

68
2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer yılmaz :

kadronun tamamını yabancılara emanet ederek, en başta Türk futbolcuları küstürmüşsün 1 kere. ondan sonra sorumsuzluk davranışlardan bahsedilip dursun.3 ncu sınıf yabancı futbolcular kadar kıymeti yok bu Türk futbolcuların.

49
10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıskwwnc6j7n:

iyi oldu

36
6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKazim Akgün:

Mert hakan, İrfan kahveci , eğribayat bu 3 takımın kanını emdi gruplaşma yapıyolar defolsunlar ??

26
2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜnsal Erol:

ne alaka buda başladı simdiden futbolculara sarmaya adamlar zaten oynamiyor ki oynayim sahada olmayan lar bırakılsın

16
8
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
