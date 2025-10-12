Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, Samandıra'ya beklenen ilk neşteri vurdu. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de iki isim kadro dışında kaldı.

İRFAN CAN VE CENK TOSUN KADRO DIŞI

Sarı-lacivertli kulüp, iki milli oyuncu İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

SEBEBİ SORUMSUZ DAVRANIŞLAR

Fenerbahçe'de alınan bu kararların perde arkasındaki sebebin, iki oyuncunun Samandıra ve takım içerisinde sorumsuz davranışlar sergilemesi nedeniyle olduğu iddia edildi. Alınan kadro dışı kararının teknik direktör Domenico Tedesco'nun onayıyla alındığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSLARI

Fenerbahçe'de bu sezon 12 maça çıkan İrfan, gol ya da asist katkısı yapamadı. Cenk Tosun ise çıktığı 7 maçta 1 asist yaptı.