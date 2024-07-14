Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in doğum gününü uçakta kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönerken, Cengiz Ünder'in doğum gününü uçakta kutladı. Futbol takımının teknik heyeti ve takım arkadaşları tarafından yapılan sürpriz kutlama, Ünder tarafından teşekkürle karşılandı.

Fenerbahçe, Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönerken, Cengiz Ünder'in doğum günü uçakta kutladı.

Avusturya'nın Graz şehrindeki kampını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul'a döndü. 27 yaşına giren Cengiz Ünder'in doğum günü de uçakta kutlandı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızda, Cengiz Ünder'in doğum günü uçakta teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından sürpriz yapılarak kutlandı. Tebrikleri kabul eden oyuncumuz, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cengiz Ünder Doğum Günü Fenerbahçe Avusturya İstanbul Futbol Futbol Spor Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

 İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title