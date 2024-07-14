Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in doğum gününü uçakta kutladı
Fenerbahçe, Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönerken, Cengiz Ünder'in doğum gününü uçakta kutladı. Futbol takımının teknik heyeti ve takım arkadaşları tarafından yapılan sürpriz kutlama, Ünder tarafından teşekkürle karşılandı.
Fenerbahçe, Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönerken, Cengiz Ünder'in doğum günü uçakta kutladı.
Avusturya'nın Graz şehrindeki kampını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul'a döndü. 27 yaşına giren Cengiz Ünder'in doğum günü de uçakta kutlandı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızda, Cengiz Ünder'in doğum günü uçakta teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından sürpriz yapılarak kutlandı. Tebrikleri kabul eden oyuncumuz, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti" denildi. - İSTANBUL