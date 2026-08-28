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Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile yollarını ayırdı

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Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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