Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu tek değişik yaptı.

İtalyan çalıştırıcı, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada cezalı Jayden Oosterwolde'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü ilk 11'de tercih etti.

Çaykur Rizespor karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan genç teknik adam, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta sahada N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev yaparken hücumda Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında ise Sidiki Cherif şans buldu.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Anthony Musaba ise yedek soyundu.

Skriniar ilk 11'de

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, maça ilk 11'de başladı.

Hafta içindeki tüm antrenmanlarda aktif dinlenme uygulayan ve son antrenmanın da ilk bölümünde takımla çalışan Skriniar, ilk 11'de değerlendirildi.

3 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden Marco Asensio ile Edson Alvarez karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

İsmail takıma döndü

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İsmail Yüksek, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna yazıldı.

Milli oyuncu, maça yedek kulübesinde başladı ve teknik heyetten şans bekledi.

Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı 12 bin koltuk olmasına karşın taraftar, tribünlerdeki yerini aldı.

Müzik yayını yapılmadı, saygı duruşunda bulunuldu

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler nedeniyle statta karşılaşma öncesi müzik yayını yapılmadı.

Sarı lacivertli yönetim, okul saldırıları nedeniyle Çaykur Rizespor maçı öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikleri iptal etti.

Hayatını kaybedenler için karşılaşma ööncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Taraftardan anlamlı pankartlar

Sarı lacivertli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçında statta "En Büyük Değerimiz Öğrencilerimiz, En Büyük Güvencemiz Öğretmenlerimiz" ve "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar" yazılı pankartlar astı.

Öte yandan 2 takım sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." ortak pankartıyla çıktı.

Altyapıdan tek isim

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor karşısında yedek kulübesinde altyapıdan tek isim yer aldı.

17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.