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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlığını milli futbolculardan yoksun sürdürdü

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlığını milli futbolculardan yoksun sürdürdü
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Milli futbolculardan yoksun çalışan sarı-lacivertliler, yarın Turan Tovuz PFK ile hazırlık maçı için Azerbaycan'a gidecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın Azerbaycan ekibi Turan Tovuz PFK ile oynayacağı hazırlık maçı için Azerbaycan'a hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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