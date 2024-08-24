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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 45. kez karşılaşacak

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İki takım da 4 puanla başarılı bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe son 10 maçta Çaykur Rizespor'a üstünlük sağladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor ile ligde 45. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 21.45'te deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İki ekip de ilk 2 haftada birer galibiyet ve beraberlik elde ederek 4 puan topladı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta İzmir'de Göztepe ile 2-2 berabere kalırken, yeşil-mavililer ilk galibiyetini Adana Demirspor deplasmanında 2-1'lik skorla yaşadı. Üst üste ikinci dış saha maçına çıkacak olan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor.

Ligde 45. randevu

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 29 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 97 gol atarken, Rizespor 41 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında Şubat ayında Rize'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.

Karadeniz ekibine karşı son 10 maçı kazandı

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 9'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 10 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda hücum yönü öne çıkan Fenerbahçe, 31 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.

Mert Hakan Yandaş cezalı

Geçtiğimiz sezonun 37. haftasında oynanan Galatasaray derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 4 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş kadroda olmayacak. Mert Hakan'ın bu karşılaşma ile birlikte cezası tamamlanacak.

Turgut Doman düdük çalacak

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Alper Akarsu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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