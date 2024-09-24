Fenerbahçe, Bursaspor'u Farklı Geçti: 107-66

Yeni sezon çalışmaları kapsamında yedinci hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, mücadeleden 41 sayı farkla 107-66 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Bursaspor ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma öncesi geçtiğimiz gün vefat eden eski basketbolcu Asım Pars için saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk yarısını 51-34 üstün tamamlarken, maçı da 107-66'lık skorla kazandı.

Ev sahibinde Wade Baldwin 16, Boban Marjanovic 15, Melih Mahmutoğlu 14 sayı kaydetti. - İSTANBUL