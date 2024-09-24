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Fenerbahçe, Bursaspor'u Farklı Geçti: 107-66

Fenerbahçe, Bursaspor'u Farklı Geçti: 107-66
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sezon hazırlıkları kapsamında Bursaspor ile oynadığı maçta 107-66 galip geldi. Maç öncesinde eski basketbolcu Asım Pars için saygı duruşu yapıldı.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında yedinci hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, mücadeleden 41 sayı farkla 107-66 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Bursaspor ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma öncesi geçtiğimiz gün vefat eden eski basketbolcu Asım Pars için saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk yarısını 51-34 üstün tamamlarken, maçı da 107-66'lık skorla kazandı.

Ev sahibinde Wade Baldwin 16, Boban Marjanovic 15, Melih Mahmutoğlu 14 sayı kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbolcu Fenerbahçe Asım Pars Bursaspor Spor

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