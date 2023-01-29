Fenerbahçe, Bruma'yı Braga'ya kiraladı Spor Haberleri Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Bruma, Portekiz ekibi Braga'ya kiralandı. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Bruma, Portekiz ekibi Braga'ya kiralandı. Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tue Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekizin SC Braga takımına kiralanmıştır. Brumanın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Portekiz Bruma Spor Haberler

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